ソニー銀行は2日、iOS版「Sony Bank WALLET」アプリでApple Payへの設定機能を追加した。同行のデビットカードをApple Payに登録する際、アプリを活用してより簡単に登録できるようになった。 同行では、Visaブランドのデビットカード「Sony Bank WALLET」を発行している。Apple Payに登録することで、iPhoneやApple Watchで国内外のVisa加盟店でのタッチ決済や、Apple Payに対応したオンライン決済が