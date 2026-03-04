Hameeは、モバイルアクセサリーブランド「iFace」で、新型iPhone 17eに対応したスマートフォンアクセサリーを発売した。iFace公式オンラインストアのほか、iFace 原宿店や全国の家電量販店などで順次取り扱われる。 強化ガラスを使用したクリアケース「Reflection」シリーズからは4製品がラインアップされる。たとえば、透明なガラスを採用した「iFace Reflection強化ガラスクリアケӦ