ＷＢＣドミニカ共和国代表・フィリーズのヨハン・ロハス外野手（２５）がパフォーマンス向上薬（ＰＥＤ）の陽性反応を示したと、ニューヨーク・ポスト紙が３日（日本時間４日）、伝えた。同紙によるとロハスはこの判決に対し異議申し立てをする予定だという。米大リーグ機構から発表されていないが、１度目の陽性反応のため、８０試合の出場停止処分を受ける。これを受けてドミニカ共和国はロハスをＷＢＣのロースターから外し