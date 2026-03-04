日本史上最強スケーターの高木美帆が４日、現役を退く意向を示した。五輪２大会で高木を取材した林直史記者が「労う」。××××レース後の涙。リンクへの一礼。テレビの画面越しに見たミラノ五輪の女子１５００メートルは胸に迫り、この１レースにかけた覚悟に思いをはせる瞬間となった。２０１７年から２４年まで８年間、担当として取材した。翌年の平昌五輪で金銀銅メダル。２２年北京五輪