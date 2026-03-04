◇プロ野球ファーム・春季教育リーグ阪神１２―５ハヤテ（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）ファーム参入３年目のハヤテベンチャーズ静岡が阪神と対戦して５―１２で敗れた。今季ＮＰＢチームとの初試合で、元ＤｅＮＡの倉本寿彦三塁手（３５）が「５番・三塁」でスタメン出場。７点差を追う５回２死二、三塁の第３打席では、右翼へ２点適時二塁打を放つなど存在感を示した。チーム発足時から支えるベテランが、攻守に健在ぶり