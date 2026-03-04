関西大学ラグビーAリーグの京産大は4日、京都市内のグラウンドで練習を公開した。前日3日に新チームが始動。この日は坂道の走り込みなどフィジカルの強化に重きを置き、スクラムやパスなど基礎的なメニューもこなした。6季目の指揮となる元日本代表の広瀬佳司監督は「まずはウチらしいラグビーが今年もできるようにベースをつくりたい」と狙いを明かした。過去12度、大学選手権の準決勝で敗れ、一度も決勝には進んでいない京