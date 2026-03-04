ホルムズ海峡の混乱によりアラブ首長国連邦（UAE）沖で停泊する商船＝2日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東情勢の緊迫化が米国市場を揺らしている。原油価格が急騰し、燃料費高騰によるインフレ再燃への警戒感が強まっているためだ。景気悪化の懸念から3日の米株式市場でダウ工業株30種平均は一時1200ドル超下落した。「人々が想定する以上にインフレが強まるリスクがある