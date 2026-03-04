りそなホールディングスとJCBは4日、スマートフォンをかばんやポケットから取り出すことなく、店舗で買い物ができるキャッシュレス技術の実証実験を2026年度に始めると発表した。次世代の無線通信技術を活用し、決済端末とスマホが離れていても決済を完了できる。27年度に一部店舗で導入し、28年度の事業化を目指す。店員への商品の受け渡しやレジでの決済処理といった手間を省き、QRコード決済やタッチ決済よりも客の利便性を