「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」をお伝えします。今回は「逃げなきゃコール」についてです。◇直川貴博アナウンサー「桐谷さん、『逃げなきゃコール』って言葉、ご存知ですか？」桐谷美玲キャスター「ちょっと聞いたことがないですが、どういうものなのでしょうか」直川アナウンサー「『逃げなきゃコール』とは、国土交通省が推進する取り組みで、離れた場所に暮らす家族などに、的確なタイミ