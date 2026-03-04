２月２１日のすみれＳで２着のアーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は、１勝クラスのアザレア賞（４月４日、阪神競馬場・芝２４００メートル）に引き続き菱田裕二騎手で向かう。その後は京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）を目標にする。僚馬で２月２８日の未勝利戦を勝ったリアライズルミナス（牝３歳、父シルバーステート）はフローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬