女優の名取裕子（68）が4日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマでの役姿を披露した。名取は「オリンピックで中断していたドラマ再開しました♪♪♪」と書き出し、「8日（日）NHK BS夜10:00〜10:45『京都人の密かな愉しみRouge -継承-』老舗呉服屋の家付女将京女の役です」と知らせた。クイズ番組でも活躍する名取は「やっと女優らしい仕事ができほっとしてます」と報告。「ぜひぜひご覧くださいませ」と勧め