◇2026WBC 強化試合 アスレチックス14-4ブラジル(日本時間4日、アメリカ)WBCに出場するブラジル代表は日本時間4日、アスレチックスと強化試合を行い、NPB西武のボー・タカハシ投手や阪神で通訳を務める伊藤ヴィットル選手が出場しました。ブラジル代表は初回、犠牲フライで先制点を挙げる幸先の良いスタートを切ります。しかし先発のボー・タカハシ投手がそのウラ、ノーアウト1塁からホームラン。続く打者にもホームランを打たれる