訪れるたびに違う表情を見せる名建築「茶寮」「茶寮」玄関「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」の日本庭園に建てられた数寄屋造りの「茶寮」は、名建築家・村野藤吾が最晩年に手がけた建築。1986年秋にホテルとともに開業し、村野の技法と美学の集大成であるともいわれています。障子、照明、外光の織りなす陰影が美しい日本庭園の樹木の影や池の反射が室内に映り込む様子は、季節や時間、天候などにより、まさに一期一会の空間体験