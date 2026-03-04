巨人の阿部慎之助監督（４６）が４日、開幕スタメンの選考方針について「東京ドームに帰ってきた時にはある程度固めておきたい」とし、６日から始まる関西・九州遠征試合でのメンバー絞り込みを強調した。一軍は６、７日にオリックス戦（京セラＤ）、８日に阪神戦（甲子園）を行い、１０日にソフトバンク戦（宇部）、１１、１２日は球場を移して同戦（福岡）に臨む。阿部監督は「宇部や福岡あたりから絞っていかないと」と後半