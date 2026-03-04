「皿うどん」ってどんな料理？皿うどんはちゃんぽんのアレンジ料理として「四海樓」の創業者・陳平順が考案したといわれています。当初はちゃんぽん麺にスープを染み込ませながら時間をかけて炒めていましたが、麺を細くして揚げたほうが簡単で迅速に調理できることから、揚げる細麺が誕生したとか。全国的に有名なのは、揚げた麺(細麺)ですが、本場長崎では、メニューに太麺と細麺の2種類を置く店が多く、好みで選べます。細麺と