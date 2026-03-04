軽井沢ならではの春を体感！春の訪れとともに花々が一斉に芽吹き、街全体が華やぐ軽井沢。限られた期間だからこそ、その美しさや喜びはひときわ印象的で、明治以来育まれてきたガーデン文化とともに多くの人を魅了してきました。「BEB5軽井沢」の「BEBフラワーテラス」では、そんな軽井沢ならではの春のときめきをより身近に、より長く楽しむことができちゃいます♪TAMARIBAが花々に彩られたフォトジェニックな空間にフラワーテラ