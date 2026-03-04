株式会社ユニシアホールディングスが展開する「串カツ田中」が、創業17年目で過去最高年商を大幅に更新した。【画像】串カツ田中の好調を支えたヒット商品はこちら2025年度の年間実績は、国内既存店313店舗のうち約54%にあたる170店舗が、過去最高年商を更新。中でも、大阪の「アメリカ村店」では、ブランド史上最高となる年商2億円を達成した。〈好調の要因は「累計1400万本突破」の大ヒット商品〉串カツ田中の好調の要因としては