資料岡山市役所 岡山市は4日、市の施策を身近に感じてもらうためのドラマ仕立てのショート動画「なんなん岡山！」の第5弾を公開しました。 2026年11月に全面開庁予定の岡山市役所の新庁舎の特徴を伝える動画で、岡山市の公式InstagramとYouTubeで公開しています。 「なんなん岡山！」は、2025年7月に第1弾が公開され、今回が最終回です。これまで「防災編」「健康編」などが公開されました。