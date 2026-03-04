実装を終えた集積光量子通信チップを示す研究者。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、科学技術の革新と発展の鍵は中核技術の自主的な管理にあると表明した。第15次5カ年規画（2026〜30年）期間は独創的イノベーションと重要中核技術の難関攻略を強化し、科学技術革新と産業革新の深い融合を加速させ、重点分野の重要