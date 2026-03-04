4日午前、三重県の南部で大規模な停電が発生し、影響は最大で約20万戸に及びました。中部電力パワーグリッドによりますと、4日午前9時10分、松阪市や伊勢市、鳥羽市など9つの市と町で、最大約19万8000戸が停電しました。各地で信号機の灯りが消え、松阪市では車同士が交差点の出会い頭に衝突する事故が1件ありました。松阪市の会社従業員は「（会社に）来たらもう停電でしたし、この辺一帯が全部止まっている状況。どうなるか心配