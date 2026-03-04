2025年、宮城・岩沼市で保育士の女性が殺害された事件の裁判が始まり、被告の男は起訴内容を認め、検察側は妊娠中絶をめぐるトラブルがあったと主張しました。殺人と死体遺棄などの罪に問われているのは、岩沼市の無職・佐藤蓮真被告（22）です。起訴状によりますと、佐藤被告は2025年4月、岩沼市内の海岸防潮堤の上で、保育士・行仕由佳さん（当時35）の胸などをペティナイフで数回刺して殺害し、遺体を波消しブロックの隙間に遺