イランで今年1月に拘束された日本人について、木原官房長官はきょう（4日）、「現在も連絡が取れており無事を確認している」と述べました。木原稔 官房長官「1月20日にイランの首都テヘランで、現地当局に拘束されたことを政府として確認をしている邦人1名については、現在も連絡が取れており同邦人の無事を確認をしております」木原官房長官は4日午後の記者会見でこのように述べた上で、政府としてイラン側に引き続き早期解