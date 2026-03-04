日本―台湾試合終了間際、チーム2点目のゴールが決まり喜ぶ女子日本代表＝パース（ゲッティ＝共同）サッカー女子で来年のワールドカップ（W杯）予選を兼ねるアジア・カップは4日、オーストラリアのパースで1次リーグC組初戦が行われ、世界ランキング8位の日本代表「なでしこジャパン」は台湾を2―0で下し、白星発進した。2大会ぶりの頂点を狙う日本は後半に2得点。16分に谷川（バイエルン・ミュンヘン）が先制し、追加タイム