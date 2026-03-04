元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）の妻で、モデルの畑野ひろ子（50）が4日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。畑野は「六本木ヒルズのファッションの魅力を伝えるWEB連載企画『Beauti-Full Things』。普段から家族での買い物や食事で訪れている場所ですが、今回の企画をきっかけに、改めて夫婦でお気に入りのスポットを巡ってきました」とつづり、夫とショッピングや食事を楽しむ2ショットを投稿。