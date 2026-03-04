4日午後、加茂市の藤田明美市長（55）が加茂市議会3月定例会の本会議中に、体調不良により救急搬送されました。消防によりますと、4日午後2時前、市の職員から「加茂市長が胸と背中の痛みで動けない状態」と通報がありました。 藤田市長は議会を途中退席し、近くのヘリポートまで救急車で搬送され、ヘリポートから三条市内の病院へドクターヘリで搬送されました。消防によると、胸や頭の痛みを訴えている場合