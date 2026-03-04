ロボットのシーン展示や商品販売、レンタルサービス、オーダーメイド開発、アフターサービス・メンテンナンス、新商品発表、成果インキュベーション、科学知識普及・研学、人材育成という九つの機能が一つになった世界初のロボット9S店「超能ロボット大世界」が先ごろ、湖南省長沙市で一般向けにオープンした。科技日報が伝えた。ロボットのオーダーメイドやレンタルなどのワンストップ式プラットフォームも同時に発表され、「100