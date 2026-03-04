第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は3月4日、人民大会堂で記者会見しました。婁勤倹報道官によると、第14期全国人民代表大会第4回会議は3月5日午前に開幕し、12日午後に閉幕します。会期は8日間で、大会の議事日程は計11項目で、計3回の全体会議が予定されています。（提供/CGTN Japanese）