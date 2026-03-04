車検を取らず保管して、気がついたら52年！2026年2月21日から22日にかけて、パシフィコ横浜で開催された旧車の祭典「ノスタルジック2デイズ2026」には色々な古いモデルが展示されましたが、「入手以来、一度も車検を通していないまま52年過ぎたクルマ」には驚かされました。どのような経緯で今を迎えたのでしょうか。【画像】超かっこいい！ これが車検を取らず52年過ぎた日産「スカイライン2000GT-R」です！ 画像で見る（25枚