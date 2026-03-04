Image: Apple 昨日発表されたM5のMacBook Airを前にして、筆者も含めきっと多くの人が抱いたであろう感想は一つ。もうみんなこれで良くないか？今回のアップデートでMacBook Airは、Proモデルに引け目を取らないほどの大進化を遂げました。新型MacBook Air登場。M5搭載でお値段もちょいアップM5チップ搭載へいわずもがなもっとも大きなトピックは、M5チップの搭載。M5チップはAppleが「世界