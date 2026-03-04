＝LOVEの20thシングル表題曲「劇薬中毒」のMVが3月1日に公開された。大谷映美里が、MV撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】大谷映美里、「ビジュ爆発しすぎ」ショット） 野口衣織と佐々木舞香がダブルセンターを務める「劇薬中毒」MVのテーマは「愛は、最も美しい猛毒」。劇薬を生成する研究所が舞台になっており、大谷は研究員衣装でフラスコを持つショットなどを投稿。「