去年１２月、上山市で自宅で強盗事件が起きたなどと噓をつき警察の業務を妨害したとして、２４歳の無職の女が逮捕されました。 【写真を見る】住宅強盗・暴行事件を自作自演した無職の女(24)を逮捕警察の業務を妨害した疑い（山形・上山市） 偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは上山市高野の無職の女（２４）です。 女は去年１２月、家族を通じて警察に強盗事件が起きたとウソの通報をし、警察の業務を妨害した疑いがも