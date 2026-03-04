福岡県警城南署は4日、福岡市城南区で同日午前9時22分ごろ、個人の携帯に警視庁捜査二課の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「愛知県警が詐欺の犯人を逮捕したところ、あなた名義のキャッシュカードが出てきた」「マネーロンダリングに関わっているか確認をする必要がある」などと言われる内容だった。