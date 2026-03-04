プレミアリーグは28〜29節を消化した。優勝争いや欧州CL出場権争いに注目が集まる一方、プレミア残留をかけた熾烈な戦いも佳境に入りつつある。来季の降格は、通常通り３クラブ。現実的に見れば、最下位ウォルバーハンプトン、19位バーンリーの２クラブは、残り試合数や勝点差を考慮しても、巻き返しは極めて厳しい。問題は残りの「１枠」だ。危うい位置にいるのが、18位ウェストハムと17位ノッティンガム・フォレストの２クラ