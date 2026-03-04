それぞれに課題を抱える「アトツギ」たちが考えた新たなアイデアとは？渾身のプレゼンです。中小企業庁が主催する「アトツギ甲子園」。全国の予選を勝ち抜いた１８人の中小企業の後継者、つまり「アトツギ」らが、自社の資源をいかした新規事業のアイデアをプレゼンして競い合う大会です。（出場者）「鉄工所がなければものは建てられない。そして、さまざまな経験を積んだいまの私なら、業界を変えられる」東京商工リサーチ