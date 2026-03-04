アルバイト先の店に置き忘れの他人のクレジットカードを持ち去り、複数の店舗で不正利用し、食品などをだまし取った疑いで16歳の少年が逮捕されました。 遺失物横領と詐欺の疑いで逮捕されたのは、静岡県菊川市に住むアルバイト少年(16)です。少年は2026年2月上旬、アルバイトとして勤務する静岡県掛川市内の店舗で、男性(33)が置き忘れたクレジットカード1枚を持ち去ったうえで、菊川市内のスーパーやコ