捜査現場から１０００万円を横領か。大阪府警の警察官が逮捕されました。占有離脱物横領の疑いで逮捕・送検されたのは、大阪府警南堺署刑事課の警部補・後藤伸容疑者（５２）です。大阪府警によりますと、後藤容疑者は２日、堺市内の集合住宅で７０代の男性が遺体で見つかった部屋をほかの署員らと捜査中に、現金約１０００万円を持ち去った疑いがもたれています。去年６月ごろ、「後藤容疑者が変死現場で現金を盗んでいる