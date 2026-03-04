大阪の池田市で宅配業者を装った男が住人に刃物を突き付け暴行。男は、逃走中です。午前１１時すぎ、池田市五月丘の住宅で宅配業者を装って訪問した男が、７６歳の住人の女性に刃物のようなものを突き付け「強盗や」と脅しました。男はさらに女性を押し倒し、顔や胸を蹴る暴行を加え何もとらずに逃走したということです。女性は軽傷です。（近隣住民）「ふだんは安心して住んでいたんですけど、怖いですね。早く捕まって