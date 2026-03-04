セブン‐イレブン・ジャパンは、人気ブランドのキャラクターを集めた「ナルミヤキャラクターズ」の限定ブロマイドを、全国のセブン‐イレブン店内マルチコピー機で販売している。販売期間は5月25日23：59まで。【写真】平成風デコがかわいい！ナルミヤキャラがデザインされたフレームプリント今回登場するのは「ナルミヤキャラクターズ キャラフレームプリント」と「ナルミヤキャラクターズ ランダムプリント」の2種類。いずれ