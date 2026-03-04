タレントの浅香唯（56）が4日までに自身のインスタグラムを更新。久しぶりの東京ディズニーランドショットを投稿した。自身のインスタグラムで「夢の国へ。ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」と家族で訪れた東京ディズニーランドショットを投稿した。「娘の高校卒業と、これから始まる大学生活のお祝いも兼ねて家族で過ごす貴重な時間。思い起こせば、娘が生まれて初めて地上に足をつけた場所がここディズニーランド。