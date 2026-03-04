2月26日〜3月1日の期間、パシフィコ横浜にてCP+2026が開催されました。カメラ関連のストレージでほぼ欠かせない存在なのがメモリーカード。数社が出展しており、オーストラリア発の新顔も。NASキットもセミナーが注目を集めていました。CP+2026は2月26日から3月1日までの4日間、みなとみらいのパシフィコ横浜で開催されましたCP+ではLexer、Nextorage、SUNEASTと最近のCP+では常連企業に加え、ANGELBIRDが初出展。ANGELBIRDはオー