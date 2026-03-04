社会学者の古市憲寿氏が、4日放送のフジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（後1・50）に出演。素朴な疑問を口にした。番組では開幕が迫るWBCについて特集。日本代表の大谷翔平投手が、練習の合間にスタンドの野球少年を見つけて自ら歩み寄りサインする場面も紹介された。眞鍋かをりは「あそこにいて、本当にもらえるんだ！とビックリした」と率直な感想。米国ではなく、日本でサインをもらえることに驚きの声を上げた。