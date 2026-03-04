日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの舞台である東京に移動。練習を終えた山本由伸投手（27＝ドジャース）が公式会見に出席し、侍セレブレーションとして昨日の強化試合で披露された改訂版“お茶たてポーズ”に言及した。引き締まった表情で会見の臨んだ山本。初戦となる台湾戦先発への意気込みを語り、「優勝、連覇することがみ