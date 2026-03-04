ユニクロは2月24日、英国女子テニス界のトッププレーヤーであるエマ・ラドゥカヌ選手と「グローバルブランドアンバサダー」契約を締結したと発表した。ラドゥカヌ選手は2021年全米オープン女子シングルス優勝者で、英国人最年少のグランドスラム大会勝者として世界的に注目を集めている。エマ・ラドゥカヌ選手ラドゥカヌ選手は2026年3月に米国インディアン・ウェルズで開催されるBNPパリバ・オープンを皮切りに、世界各地の主要ト