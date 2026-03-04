記者会見するWBC日本代表の大谷翔平＝4日、東京ドーム（読売新聞社提供）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2連覇を狙う日本代表は6日、1次リーグC組初戦の台湾戦に臨む。4日は会場の東京ドームで公式練習を行い、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平は記者会見で「最後までしっかり調整し、いい状態で入りたい。しっかり自分のアプローチができれば」とリラックスした表情で話した。大会は20チームが参加。1次リーグは5