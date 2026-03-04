日本船主協会が開いた対策本部の初会合で、あいさつする長沢仁志会長（奥中央）＝4日午後、東京都千代田区ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、海運会社でつくる日本船主協会の対策本部の初会合が4日、東京都内で開かれ、海峡の奥にあるペルシャ湾に日本関係船44隻が留め置かれ、うち4隻に日本人船員24人が乗船しているとの報告があった。3日時点では42隻、23人とされていたが、会員から追加情報があり、4日午前時点で情報を更新