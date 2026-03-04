ＫＤＤＩは４日、ａｕ利用者が米国内で通信衛星とスマートフォンの通信を利用できるサービスを始めたと発表した。日本国内で購入したスマホの一部機種が対象で、米国に持ち込んで当面は無料で利用できる。米国本土やハワイなどで利用できる。アリゾナ州のグランドキャニオン国立公園など地上基地局の電波が届かないエリアでも、地図アプリ「グーグルマップ」を見たり、対話アプリ「ワッツアップ」で音声通話ができる。対応ス