日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動した。東京ドームでの練習前にはグランドで集合写真を撮影。練習後に井端弘和監督（50）が公式会見に臨んだ。得点が入った時の野手の決めポーズとして、北山亘基がお茶をたてるような新ポーズを考案。3日の阪神戦で本塁打を放った鈴木誠也らが披露した。このポーズについて問われた井端監督は「みんなでやるってことはチームの士気