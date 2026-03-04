英ロンドン自然史博物館で展示されたネアンデルタール人の復元模型＝2024年/Mike Kemp/In Pictures/In Pictures via Getty Images（CNN）初期の現生人類（ホモ・サピエンス）と、約4万年前に絶滅した旧人のネアンデルタール人が交雑していたとの研究結果は2010年に発表され、古人類学界に衝撃を与えた。この太古の交雑について、米ペンシルベニア大学の研究チームが最近、ネアンデルタール人の男性と現生人類の女性という組み合わ