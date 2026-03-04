日本テレビは4日、東京・汐留の同局で、4月改編説明会を開催。土曜22時台に新たな報道番組を編成することを発表した。同局として報道の新番組は、2002年スタートの『真相報道バンキシャ!』以来24年ぶりとなる。日本テレビ本社＝東京・汐留土曜22時台は、TBS系で『情報7daysニュースキャスター』が横並びトップの視聴率をマークしているが、大井秀一総合編成センター部長は「『with MUSIC』は音楽ファンに楽しんでいただいた番組で