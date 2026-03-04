ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、新たに4名のイチナナライバーと2026年3月1日付でプロライバー契約を締結したことを発表した。プロライバー契約を締結した4名のイチナナライバー○アプリ内コミュニティ活性化の役割「17LIVE」では、個性豊かなライブコンテンツを作り出し、数多くのファンを魅了するライバーの才能や可能性を見出し、その成長を後押しする制度として「プロライバー制度」を2024年12月に創設。プロライバー